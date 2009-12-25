Гривня в декабре укрепилась к доллару на 0,2%

В декабре гривня ревальвировала относительно доллара на 0,2% - до 7,966 грн./долл., относительно евро – на 3,7%, до 11,4694 грн./евро, относительно российского рубля – на 0,6%, до 0,26616 грн./рубль.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, размещенном на его официальном портале.

Согласно сообщению, в декабре т.г. гривня демонстрировала стойкую склонность к укреплению относительно доллара США как на межбанковском рынке, так и в наличном сегменте. За этот период она укрепилась по межбанковским операциям на 0,3%, до 7,964 грн./долл., а по операциям банков по продаже наличного доллара – на 0,86%, до 7,9826 грн./долл.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что в декабре второй месяц подряд наблюдалось уменьшение плановых платежей по внешней задолженности частного сектора. Это способствовало росту положительного сальдо нетто-поступлений иностранной валюты для резидентов, уменьшению валютного дефицита и последующей стабилизации курсовой динамики гривни.

На межбанковском рынке предложение иностранной валюты в отдельные дни превышало спрос на нее, что дало возможность Нацбанку возобновить ее покупку, увеличивая международные резервы.

С начала декабря было проведено восемь целевых аукционов для удовлетворения потребностей физлиц для погашения валютных кредитов, на которых было продано 35,1 млн. долл., 0,26 млн. евро и 1,8 млн. швейцарских франков.