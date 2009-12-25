НБУ в 2010 году будет допускать к тендерам не все банки

В 2010 году к тендерам по размещению депозитных сертификатов Национального банка Украины не будут допускаться банки, которые нарушают норматив обязательного резервирования.

Это предусмотрено в проекте Генерального договора об участии в тендерах по размещению депозитных сертификатов, разосланного Нацбанком коммерческим банкам, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Национальный банк имеет право не допускать банк к участию в тендерах в случае необеспечения выполнения требований относительно установленных нормативов обязательного резервирования», - говорится в проекте договора.

В случае, если банк не перечислит средства за приобретенные депозитные сертификаты в день проведения тендера, НБУ вправе аннулировать заявку банка на размещение депозитных сертификатов и в дальнейшем не допускать его к участию в проведении тендера на протяжении шести месяцев.

По данным НБУ, объем операций по мобилизации средств, которые проводил Нацбанк в ноябре т.г., составлял 7,1 млрд. грн. (с начала года - 85,8 млрд. грн.), объем операций по рефинансированию банков - 1,2 млрд. грн. (с начала года - 61,4 млрд. грн.).