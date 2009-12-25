Результаты целевого аукциона НБУ 25 декабря

Національний банк України 25 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Усього на цільовому валютному аукціоні було продано:

– 661,96 тис. швейцарських франків 5 банкам: АКІБ "УКРСИББАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк";

– 32,48 тис. ЄВРО 5 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АТ "Райффайзен Банк Аваль", ВАТ "Ощадбанк", м. Київ, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", АКІБ "УКРСИББАНК".

Усім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 7.71 грн. за 1 швейц. франк, ЄВРО за курсом - 11.47 грн. за 1 ЄВРО.