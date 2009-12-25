Эксперт: резких колебаний курса доллара не будет

До конца текущего года и в первые несколько недель нового года резких колебаний курса доллара к гривне, скорее всего, не будет.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, это связано с тем, что следующая неделя будет предпраздничной и активность клиентов и банков будет низкой.

Эксперт отметил, что в период с 21 по 25 декабря наблюдалась стабилизация курса доллара США по отношению к гривне на уровне 7,95/7,98 грн./долл.

И.ДАВИДЕНКО подчеркнул, что на рынке предложение продолжает превышать спрос на валюту. Это позволило НБУ несколько раз выходить на рынок с покупкой валюты, не допуская резкой ревальвации гривни, считает он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, в декабре т.г. гривня ревальвировала относительно доллара на 0,2% - до 7,966 грн./долл., относительно евро – на 3,7%, до 11,4694 грн./евро, относительно российского рубля – на 0,6%, до 0,26616 грн./рубль.

В декабре гривня демонстрировала стойкую склонность к укреплению относительно доллара США как на межбанковском рынке, так и в наличном сегменте. За этот период она укрепилась по межбанковским операциям на 0,3%, до 7,964 грн./долл., а по операциям банков по продаже наличного доллара – на 0,86%, до 7,9826 грн./долл.

Нацбанк отмечает, что в декабре второй месяц подряд наблюдалось уменьшение плановых платежей по внешней задолженности частного сектора. Это способствовало росту положительного сальдо нетто-поступлений иностранной валюты для резидентов, уменьшению валютного дефицита и последующей стабилизации курсовой динамики гривни.