Эксперт: динамика роста цен на золото упала

Относительное ослабление динамики роста цен на золото обусловлено незначительным снижением доллара по отношению к евро, а также стабилизацией гривни по отношению к доллару.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, в период с 21 по 25 декабря диапазон изменения цен на рынке банковских металлов незначительно снизился, причем рост в конце недели позволил вплотную приблизиться к значениям на начало периода. «Говоря об общей тенденции снижения в декабре, следует учитывать, что это падение пока только отыграло рост цены золота в предыдущем месяце», - считает эксперт. Нынешний диапазон цен соответствует началу ноября, отметил он.

Как полагает В.СКИДАН, незначительное повышение цены на золото в конце этой недели было связано со снижением курса доллара, что в свою очередь обусловлено решением Федеральной резервной системы США не повышать базовую процентную ставку в ближайшие месяцы и досрочно свернуть программы стимулирования.

По информации эксперта, на отечественном рынке стоимость золота в течение этой недели поднялась пропорционально мировому рынку. Цена на золото в Украине варьируется в пределах 284-286 грн. за 1 грамм, сообщил он.