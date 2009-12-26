АЛРОСА может разместить облигации на 44 млрд. руб.

Алмазодобывающия компания АЛРОСА планирует разместить облигации на 44 млрд. руб. во II квартале 2010 г, а также рассматривает возможность выпуска еврооблигаций в конце следующего года, сообщает k2kapital.

«В целях снижения стоимости обслуживания долга и изменения его структуры в сторону удлинения сроков погашения кредитов и займов, правление АК "АЛРОСА" предложило Наблюдательному совету компании утвердить выпуск рублевых облигаций во втором квартале 2010 года общим объемом в 44 млрд. рублей. В случае восстановления мировой экономики и международного рынка инструментов с фиксированной доходностью компания рассматривает возможность организовать в IV квартале 2010 года выпуск еврооблигаций», - говорится в сообщении компании по итогам заседания правления, которое прошло 26 декабря в городе Мирный под председательством президента компании Федора Андреева.

В результате реализации планов компании по оптимизации долгового портфеля совокупный долг АЛРОСы сократится на 10% и составит 103 млрд. рублей (3,5 млрд. долларов), снизится стоимость его обслуживания и качественно изменится его структура - доля долгосрочных кредитов и займов составит 77%.

Правление также рассмотрело вопросы о переводе строек подземных рудников компании в сферу инвестиционной деятельности на принципах проектного финансирования, концепцию сбытовой политики, программу реформирования ремонтной деятельности в АК АЛРОСА, другие вопросы.