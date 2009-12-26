Сегодня местные бюджеты дотируют правительство

Глава Секретариата Президента, председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО отмечает, что сегодня фактически местные бюджеты дотируют правительство.

Об этом она сказала в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером, сообщает официальный сайт кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО.

В.УЛЬЯНЧЕНКО напомнила, что вся страна целый год слышала от правительства одну и ту же фразу - «каждый месяц перевыполнялся бюджет». «И всегда правительство кичилось, что пенсии и заработные платы выплачивались. Они выплачивались за счет кредитных средств. Мы живем в долг. Вся страна живет в долг», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она обратила внимание, что в действительности бюджет не выполнялся, поэтому не реализовывалась ни одна программа, а страна получила колоссальные долги. «Сегодня, в этот момент, пока мы здесь с вами говорим, я надеюсь, что в Украине рождается ребеночек, но этот ребеночек рождается с долгом – 6 тысяч гривен. Сегодня каждый гражданин Украины имеет этот долг», - отметила глава Секретариата Президента.

Она также подчеркнула, что, несмотря на постоянную критику и сетования на то, что премьер-министру мешает Президент Украины и его команда губернаторов, именно местные бюджеты наполнялись своевременно и это заслуга команды В.ЮЩЕНКО. «Сегодня фактически местные бюджеты дотируют правительство, которое рассказывало, что на все способно», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.