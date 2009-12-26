НБУ ввел в обращение памятную монету «Стельмах»

Национальный банк Украины, продолжая серию “Народные промыслы и ремесла Украины”, вводит в обращение с 28 декабря 2009 года памятные монеты “Стельмах” номиналами 10 и 5 гривен, посвященные ремеслу деревообработки.

Об этом говорится информации Нацбанка, размещенной на официальном сайте НБУ.

«Стельмаство (укр.), основное назначение которого - изготовление колес, саней, телег, дуг и т.д., известно в Украине издавна и было одним из самых распространенных промыслов», - говорится в сообщении.

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра 925 пробы, качество - “специальный анциркулейтед”, масса в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - до 10 000 штук. Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, качество - “специальный анциркулейтед”, масса - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм, тираж - 45 000 штук.

На аверсе монет размещено: вверху малый Государственный Герб Украины, под которым стилизованная надпись – "НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ", в центре - стилизованное изображение двух петушков, слева и справа - продукция презентуемого ремесла - телеги, колеса, сани. Декоративная орнаментальная центральная часть аверса содержит следующие надписи: на монете из серебра - 10/ГРИВЕНЬ/2009, на монете из нейзильбера - 5/ГРИВЕНЬ/2009.

На реверсе монет изображен человек, вытесывающий из дерева деталь телеги.

Вверху на фоне стилизованной доски размещена надпись "СТЕЛЬМАХ", с обеих сторон центральной композиции изображен декоративный орнамент.

Художники: Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Скульптор - Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.