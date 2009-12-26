ЦИК получил средства на подготовку президентских выборов

На счета Центральной избирательной комиссии поступили 191 млн. 791 тыс. грн. на подготовку и проведение выборов Президента Украины.

Об этом сообщил УНИАН член Центризбиркома Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Около 17 часов были перечислены средства, что позволяет полностью покрыть потребности избирательного процесса в 2009 году», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

При этом он отметил, что такой поздний перевод средств подвергает сомнению возможность их использования на предусмотренные цели.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Центральная избирательная комиссия обязала Министерство финансов Украины и Государственное казначейство до 24 декабря перечислить на счет ЦИК средства на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год.

Как сообщил в тот день М.ОХЕНДОВСКИЙ, на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год нужно 195 млн. 184 тыс. 370 грн., но по состоянию на 23 декабря на счете ЦИК есть лишь 1 млн. 90 тыс. 500 грн., что составляет лишь 0,6% необходимой суммы.