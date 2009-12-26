Вкладчики банка «Надра» смогут получить свои депозиты с 1 февраля

"Родовид Банк" может начать выплату депозитов банка "Надра" с 1 февраля 2010 года.

Об этом заявил временный администратор "Родовид Банка" Сергей ЩЕРБИНА, сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

"Уже с 21 января может начаться регистрация в электронной очереди для выплат вкладчикам банка "Надра". При таком сценарии первые выплаты депозитов банка "Надра" могут начаться с 1 февраля 2010 года", - заявил С.ЩЕРБИНА.

По его словам, в настоящее время следует согласовать передачу активов и пассивов с временным администратором банка "Надра" Валентиной ЖУКОВСКОЙ.

"Полагаю, что если такое соглашение будет подписано оперативно? без проволочек, то до 20 января 2010 года мы сможем провести подготовку к передаче реестров и всей необходимой информации для выплат вкладчикам в наш банк", - пояснил С.ЩЕРБИНА.

Он добавил, что при подписании договоров его банк будет настаивать на переводе на баланс "Родовид Банка" 150 отделений банка "Надра", чтобы у его клиентов не было проблем с получением денег.

С.ЩЕРБИНА отметил, что на выплаты вкладчикам банка "Надра" в полном объеме уйдет два-три месяца.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров принял решение о переводе пассивов и активов банка "Надра" в "Родовид Банк". По расчетам специалистов Национального банка Украины, для выполнения обязательств перед вкладчиками и клиентами банка "Надра" "Родовид Банк" необходимо докапитализировать на 6,5 млрд. грн.

По итогам 9 месяцев 2009 года банк «Надра» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн. В банке с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.