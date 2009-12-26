Тимошенко: финансирование облбюджетов будет выполнено
14:05, 26 декабря 2009Финансы
0
До конца года
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что до конца года правительство выполнит все обязательства по финансированию областных бюджетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Каневе Черкасской области.
«Все финансирование, которое нужно, у нас есть. И до конца года обязательства бюджета будут все выполнены», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter