«Родовид Банк» переоформил вклады «Укрпромбанка»

"Родовид Банк" по состоянию на 26 декабря переоформил 65 380 договоров вкладчиков "Укрпромбанка" на общую сумму 1,9 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО.

Всего банком возвращены вкладчикам "Укрпромбанка" депозитные вклады на сумму 1 млрд. 148 млн. грн.

Справка УНИАН. 7 октября Кабинет министров Украины принял решение о переводе счетов "Укрпромбанка" в размере почти 8 млрд. грн. в "Родовид Банк".

ПАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году. Уставный капитал банка летом 2009 года был увеличен в 6,5 раза – до 2,809 млрд. грн. за счет докапитализации при участии государства. По ее результатам Министерство финансов стало владельцем 99,9721% акций "Родовид Банка".

В декабре за счет средств правительства уставный капитал банка увеличен еще на 5,6 млрд. грн. – до 8,4 млрд. грн. для выплаты физлицам-вкладчикам «Укрпромбанка».