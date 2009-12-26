Об активизации кредитования можно будет говорить весной следующего года, с началом роста экономики и после стабилизации политической ситуации в стране.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

Он напомнил, что Национальный банк сообщил о снижении объема кредитования компаний: в ноябре он уменьшился на 630 млн. гривень (0,1%). Это лишь второе сокращение кредитного портфеля юридических лиц в нынешнем году. Первое произошло в январе – на 6,5 млрд. гривень (1,4%), после чего ежемесячный прирост составлял 0,7-1,2% (2,5-3,5 млрд. гривень).

По мнению А.БЕРКУНА, это обусловлено отсутствием у финучреждений долгосрочных ресурсов, а также отсутствием у отечественных предприятий ликвидного обеспечения. Немаловажными факторами остаются высокие кредитные ставки, которые в ноябре достигали 28–32% годовых.

Как считает А.БЕРКУН, главной причиной уменьшения объемов кредитования в ноябре являются условия рефинансирования Нацбанка, согласно которым наращивание кредитования ограничивалось оговоренными лимитами. Выбрав лимиты НБУ, банки уменьшают объемы кредитования предприятий.