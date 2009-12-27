Эксперт: снижение доходности вкладов в инвалюте продолжится

11:15, 27 декабря 2009
Финансы
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На это влияет ряд факторов

В дальнейшем на рынке ожидается сохранение тенденции постепенного снижения доходности вкладов в иностранной валюте, хотя реальная динамика процентных ставок будет зависеть от ряда экономических и политических факторов.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, в период с 21 по 25 декабря 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц продолжалась тенденция снижения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте. Наиболее существенно подешевели депозиты в евровалюте: за прошедший период средняя процентная ставка по месячным вкладам в евро упала на 0,21 пункта, по вкладам на более длительные сроки (3-12 месяцев) - на 0,06 пункта, отметила эксперт. Она добавила, что средняя ставка по вкладам на срок от 1 до 6 месяцев в долларах США снизилась на 0,04 пункта, со сроком размещения 12 месяцев - на 0,08 пункта.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, условия по гривневым депозитам на прошлой неделе значительно не изменялись: по вкладам на срок 6-12 месяцев ставки снизились в среднем на 0,01 пункта. По ее словам, наблюдается небольшой рост доходности гривневых вкладов со сроком размещения 1 и 3 месяца - соответственно на 0,08 и 0,04 пункта. Это обусловлено внедрением рядом банков акций по привлечению краткосрочных депозитов, целью которых, вероятнее всего, является необходимость поддержать ликвидность перед завершением отчетного года, считает эксперт.

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