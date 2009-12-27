Банки предоставляют кредиты “избирательно”

Банки по-прежнему предпочитают предоставлять кредиты “избирательно”.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, заемщикам предлагаются наименее рискованные, с точки зрения банка, кредитные продукты, и они даются надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и высокой платежеспособностью.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, каких-либо существенных изменений на рынке кредитования физических лиц в период с 21 по 25 декабря не происходило. Количество банков, предлагающих кредитные продукты физическим лицам, по-прежнему остается небольшим.

По информации эксперта, условия по кредитам на потребительские цели в настоящее время таковы: валюта – гривня, сумма кредита до 15 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62,0% годовых. По кредитам на автомобили - срок от 2 до 5 лет, под процентную ставку от 20,49% - 30,0% годовых, с аван-совым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что ипотечные кредиты предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26,00-30,0% годовых, либо на недвижимость уже сданную в экс-плуатацию (срок – от 1 до 20 лет, реальная процентная ставка 28,0-30,1% годовых).

По словам эксперта, внимание рынка привлек зарегистрированный в Верховной раде Украины законопроект №5434, согласно которому заемщик после продажи банком проблемной задолженности коллекторской компании гарантированно сможет выкупить свой кредит по цене, не превышающей стоимость приобретения его коллектором. Законопроект вызвал бурное обсуждение среди коллекторских компаний и банков, так как позволит недобросовестному заемщику не выполнять свои обязательства перед кредитором и при этом избавиться от кредитной задолженности по мизерной цене.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, данный законопроект принимается перед выборами с популистской целью в очередной раз «защитить» заемщика, что может разрушить идею коллекторского бизнеса и негативно повлиять на платежную дисциплину заемщиков.

А для банков по-прежнему основными на сегодня остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности.