Эксперт: бюджета-2010 не будет

Государственный бюджет-2010 будет отсутствовать на начало следующего года.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Таким образом, считает он, правительство должно будет ограничивать месячные расходы бюджета размером 1/12 годовых расходов бюджета-2010.

По мнению экономиста, такая ситуация удобна Кабмину, поскольку бюджетные расходы в начале года обычно намного ниже. Например, среднемесячные расходы сводного бюджета в первом квартале 2009 года составляли 21,7 млрд. грн., а за 10 месяцев т.г. данный показатель составлял уже 24,4 млрд. грн, подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря народные депутаты внесли изменения в календарный план работы пятой сессии, согласно которым 24 и 25 декабря ВР не работала в пленарном режиме.

Планируется, что ближайшее заседание парламента состоится, в соответствии с календарным планом, 19 января 2010 года.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО удивлен решением парламента уйти на каникулы, не приняв государственный бюджет на следующий год. Об этом он сказал в интервью Крымской областной государственной телерадиокомпании.

В.ЮЩЕНКО считает, что парламент не принял госбюджет на 2010 год по вине коалиции.

«Это не Верховная Рада не приняла бюджет, это не приняло большинство, которое возглавляет ТИМОШЕНКО. Потому что за повестку дня в Верховной Раде отвечают, слава Богу, не коммунисты, а отвечают те, кто называет себя большинством», - сказал Президент. Он подчеркнул, что за последние 18 лет Украина еще не видела такого беспорядка в вопросах, которые относятся к компетенции премьер-министра.

«В парламенте Украины, я хочу заявить это официально, нет проекта бюджета на 2010 год, поданного премьер-министром», - сказал В.ЮЩЕНКО.