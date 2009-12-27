Эксперт: дефицит финансового счета составит 6 млрд. долларов

Дефицит финансового счета Украины по итогам 2009 года составит 6 млрд. долларов, или 5,1% ВВП.

Такое прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «показатель сальдо текущего счета в ноябре стал неожиданностью, поскольку ожидалось сохранение положительного значения». Ухудшение сальдо было вызвано преимущественно сокращением экспорта металлопродукции, который, сократился на 6% месяц к месяцу) в физическом выражении, сообщил экономист. Тем не менее, он рассматривает это изменение не как новую тенденцию, а всего лишь как месячное колебание.

В то же время, считает экономист, «низкий дефицит финансового счета был ожидаемым, так как в ноябре ни государственному сектору, ни банкам не предстояли крупные выплаты по внешним долгам». Кумулятивный дефицит текущего счета за 11месяцев составляет 1,25 млрд. долларов, а дефицит финансового счета (то есть счета финансовых операций и операций с капиталом за вычетом изменения резервных активов) составляет 5,25 млрд. долларов, отметил А.БЛИНОВ. Он прогнозирует дефицит текущего счета в 2009 году до 1,2 млрд. долларов, или 1% ВВП.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Нацбанка, в ноябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса Украины составило 0,641 млрд. долл. (в октябре т.г. – 0,691 млрд. долл.). Текущий счет в ноябре был сформирован с дефицитом 0,240 млрд. долл. (в октябре т.г. профицит составил 0,099 млрд. долл.), а дефицит финансового счета уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,401 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса в ноябре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 декабря 2009 года составил 27,3 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,3 месяца будущего периода.