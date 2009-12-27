Став президентом, Янукович не возьмет в премьеры ни Ющенко, ни Тимошенко

Лидер Партии регионов, кандидат в Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что на посту Главы государства не будет рассматривать на должность премьер-министра ни действующих главу правительства Юлию ТИМОШЕНКО, ни Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом политик сказал в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье.

Отвечая на вопрос о кандидатуре премьер-министра при своем президентстве, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «С кем я не буду иметь дела, я вам скажу. Я не буду иметь дела ни с ТИМОШЕНКО, ни с ЮЩЕНКО».

Как объяснил В.ЯНУКОВИЧ, «они не прошли тот экзамен, который им дала их судьба».

Политик также в очередной раз подчеркнул, что возможность досрочных выборов в Верховную Раду будет зависеть от самого парламента. «Я жестко буду требовать, чтобы парламент работал в пределах той программы, которую мы определили. Кто ее поддержит – объединим депутатов и начнем работать. Не удастся этого сделать – безусловно, у нас не будет другого пути и тогда пойдем на досрочные выборы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о первых приоритетах деятельности на посту Президента, он отметил, что необходимо делать все для снятия напряжения, которое есть сегодня у людей. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, в первую очередь необходимо помочь бедным людям и выполнить закон Украины о повышении минимальных социальных стандартов – зарплат и пенсий.