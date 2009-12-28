Трише потребовал от стран еврозоны снизить дефициты бюджетов

Банки должны предоставлять кредитование в достаточном объеме, а правительства стран еврозоны должны навести порядок в государственных финансах, чтобы поддержать восстановление глобальной экономики в 2010 году, заявил президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet), сообщает k2kapital со ссылкой на германский еженедельник Bild am Sonntag.

Трише добавил, что восстановление после финансового кризиса потребует скоординированных усилий по борьбе с безработицей.

"Банки должны играть главенствующую роль в обеспечении экономики кредитами. Борьба с последствиями кризиса на рынке труда и в сфере государственных финансов является дополнительной проблемой, - подчеркнул Трише. - Дефициты бюджетов стран еврозоны должны быть снижены не позднее 2011 года, а в некоторых государствах уже в 2010 году. Это позволит поддержать доверие к государственным финансам".