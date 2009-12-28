Топы ФРГ: 2010 год для страны будет более проблемным, чем 2009-й

Несмотря на то, что экономика ФРГ все более уверенно выходит из тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии, представители немецких деловых кругов с опасением смотрят в наступающий год. Основными факторами снижения экономического подъема, по их мнению, могут стать кредитный дефицит и недостаток квалифицированных кадров. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Reuters, которые были опубликованы 27 декабря, сообщает Немецкая волна.

"Одна из главных задач правительства состоит в том, чтобы создать банкам предпосылки для обеспечения экономики необходимыми кредитами на доступных условиях", - заявил председатель Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Дитер Хунд (Dieter Hundt).

В свою очередь глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Ханс-Петер Кайтель (Heins-Peter Keitel) высказал опасение, что условия предоставления кредитов предприятиям в 2010 году могут даже ухудшиться.

Другой проблемой, которая за время кризиса отошла на второй план, по мнению экспертов, является недостаток квалифицированных кадров. "В последующие месяцы и годы мы почувствуем на себе тормозящий эффект этого дефицита", - заявил Reuters председатель Германской торгово-промышленной палаты (DIHK) Ханс Хайнрих Дрифтман (Heins Heinrich Driftmann). Так, несмотря на экономический спад, в 2009 году количество подростков, желающих пройти профессиональное обучение на предприятиях, по его словам, сократилось на 100 тысяч по сравнению с показателями двух- или трехлетней давности.

Ханс Хайнрих ДрифтманBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Глава DIHK Ханс Хайнрих ДрифтманКак отмечает агентство DAPD, в 2010 году эксперты Германской торгово-промышленной палаты прогнозирует экономический рост в пределах 2 процентов. Число безработных, по данным DIHK увеличится по сравнению с 2009 годом на 500 тысяч человек и составит 3,9 миллиона человек.