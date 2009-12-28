Ющенко: В срыве бюджетного процесса виновен один человек

Ющенко возлагает персональную ответственность на Тимошенко за срыв бюджетного процесса

Хмельницкий. 27 декабря. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возлагает персональную ответственность на премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО за срыв бюджетного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время записи интервью хмельницкому телеканалу «Подолье-центр».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в соответствии с Конституцией за экономические вопросы в стране и бюджетный процесс, в частности, отвечает премьер-министр и парламентское большинство. «Поэтому в срыве бюджетного процесса виновен один человек – это премьер», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также раскритиковал бюджетный комитет, который не смог убедить правительство внести профессиональный, компетентный проект государственного бюджета.

Глава государства в который раз выразил мнение, что сегодня нет украинского премьера. «То, что происходит в стране, то, что делает правительство под руководством ТИМОШЕНКО, – это цыганский табор, это ежедневная импровизация», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что премьер не уважает и не отстаивает национальные интересы.

«Это актриса, которая с утра до вечера занимается не вопросами страны, а поиском ответа на то, где ты завтра будешь», - отметил он. В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что премьер проводит «шоу и водевили» вместо реформ.

Также Президент отметил, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО ездит в Москву не для экономических переговоров, а для решения собственных вопросов: «Когда ТИМОШЕНКО едет в Москву, она переговоры не с ПУТИНЫМ ведет, а с генеральным прокурором России, дабы сделать все, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности».

Кроме того, в ходе эфира В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО, как и лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ, не хочет демократических преобразований в стране и обеспечения свободы слова. «Если бы Конституция ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА состоялась, каждый третий журналист был бы в КПЗ», - сказал В.ЮЩЕНКО.