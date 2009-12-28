Китай вышел на вторую позицию в мире по размеру ВВП

Китай, судя по всему, стал в нынешнем году второй по размерам экономикой мира, обойдя Японию. Об этом сообщает британский еженедельник Sunday Telegraph со ссылкой на оценки специалистов лондонского Сити, передает ИТАР-ТАСС.

Ожидалось, что выход КНР на вторую позицию среди стран мира по номинальному значению ВВП произойдет в предстоящем 2010 г. Однако это случилось раньше - во второй половине текущего года, отмечает издание.

Данные выводы сделаны после того, как на минувшей неделе государственная статистическая служба КНР предоставила окончательные уточненные результаты на минувший 2008 г. Согласно им, рост ВВП составил тогда 9,6 проц, а не 9 проц, как считалось ранее.

В результате в 2008 г ВВП Китая достиг 4,6 трлн долл. Для Японии эти цифры составляли на минувший год 4,9 трлн долл.

Однако в текущего году китайская экономика сохранила высокие темпы роста - на уровне 8 проц, а японская - зафиксировала падение на 6,6 проц.

Таким образом, Китай сейчас вышел вперед по размеру своего ВВП, оттеснив Японию на третью позицию, указывает еженедельник.