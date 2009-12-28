Доллар держится на предрождественских уровнях

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник сохранял набранную перед рождественскими праздниками высоту благодаря спросу со стороны японских корпораций перед Новым годом. сообщает Рейтер.

Понедельник для многих японских фирм станет последним рабочим днем уходящего года: они приступят к работе только 4 января.

Инвесторы ждут публикации американской статистки и результатов аукционов гособлигаций США, чтобы понять, насколько устойчива тенденция к росту доллара.

"Участники рынка хотят определить направление движения котировок в новом году, когда позади останется обычный для конца года интерес к доллару", - сказал Акира Хосино из Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ.

К 7.44 МСК индекс стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют вырос на 0,11 процента до 77,735 пункта. На минувшей неделе он достиг пика трех с половиной месяцев в 78,449 пункта.

Котировки доллара к иене составили 91,56/1,57 единицы японской валюты. На минувшей неделе они доходили до двухмесячного максимума в 91,88 иены.

Американские рынки в понедельник продолжат работу, британские будут закрыты.

Котировки евро к доллару составили $1,4377/80. На прошлой неделе они упали до $1,4218, что стало самым низким уровнем с начала сентября.