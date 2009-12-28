Золото подорожало после месячного падения

Золото на торгах в понедельник увеличивается в цене в рамках коррекции после чрезмерного падения на протяжении четырех недель подряд, сообщает агентство Bloomberg.

На торгах в понедельник в Сингапуре золото подорожало на 0,8% - до 1113,81 доллара за тройскую унцию. Февральский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже также увеличился в цене на 0,8% и достиг 1113,7 доллара за унцию.

"Некоторые инвесторы воспользовались снижением цены на металл и увеличивают вложения в него на фоне низких объемов торгов перед окончанием года, - заявил трейдер KEB Futures Co. Чае Унсо (Chae Unsoo). - Тем не менее, позитивная статистика, которая может указать на восстановление экономики США, может усилить спекуляции на тему повышения базовой ставки Федеральной резервной системой, что поддержит доллар и окажет давление на цены на золото".

С начала текущего года золото выросло в цене на 26% на фоне уменьшения стоимости американской валюты, вызванного глубочайшим спадом в экономике США со времен Великой депрессии 1930-х годов. Признаки восстановления американской экономики привели к ралли на рынке доллара в текущем месяце. Так, с начала декабря курс доллара к шести валютам стран-основных торговых партнеров США, увеличился на 3,7%, в то время как цена на золото снизилась за тот же период на 5,7%.

Свежая порция статистики по уровню доверия потребителей к экономике США, которая должна быть опубликована во вторник, может усилить спекуляции на тему сворачивания Федеральной резервной системой мер поддержки экономики, что негативно отразится на стоимости золота. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что индекс доверия потребителей к экономике США увеличится до 53 пунктов в декабре по сравнению с 49,5 пункта в ноябре.