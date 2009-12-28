На межбанке доллар вырос до 7,96/7,97 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9520/7,9690 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9660/7,9755 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2694 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2686/0,2690 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,62 рубля за доллар (-0,06).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4384/1,4386 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4365/11,4635 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,4655/11,4815 грн./евро.