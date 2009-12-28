НКРЭ утвердила инвестпрограмму «Киевэнерго» на 2010 год в объеме 104 млн. грн.

Киев. 28 декабря. УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила инвестиционную программу ОАО «Киевэнерго» в объеме 104,1 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно утвержденной инвестиционной программе, «Киевэнерго» в 2010 году направит на техническое развитие сетей 72 млн. 885,4 тыс. грн. и на снижение сверхнормативных потерь – 17 млн. 646,3 тыс. грн.

Кроме того, на автоматизированные системы диспетчерского контроля будет направлено 4 млн. 324 тыс. грн., на развитие информационных технологий – 815,6 тыс. грн., на развитие средств связи - 2 млн. 615,5 тыс. грн., на транспорт - 3 млн. 486,2 тыс. грн. На другие мероприятия предусмотрено выделить 2 млн. 335,4 тыс. грн.

В пресс-службе компании уточнили, что «Киевэнерго" подавало на утверждение в комиссию инвестпрограмму объемом 183 млн. грн., однако регулятор убрал из нее составляющую прибыли.

«Впрочем, одобренное НКРЭ решение в тяжелых для экономики условиях также является позитивным. Средства инвестпрограммы позволят компании поддерживать оборудование в рабочем состоянии, а также реализовать отдельные проекты по техническому перевооружению», – цитирует пресс-служба директора по перспективному развитию и инвестициям «Киевэнерго» Никиту КОНСТАНТИНОВА.

На 2009 год объем инвестпрограммы «Киевэнерго», который неоднократно корректировался в сторону уменьшения, был зафиксирован на уровне 163,409 млн. грн.

Справка УНИАН. АК “Киевэнерго” является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности столицы в электрической и на 70% – в тепловой энергии.