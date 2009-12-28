НБУ изменил методику расчета нормативов ликвидности банков

Национальный банк Украины изменил методику расчета нормативов мгновенной (Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) ликвидности коммерческих банков.

Соответствующие изменения в Методику расчета экономических нормативов регулирования деятельности банков в Украине внесены постановлением Нацбанка №764 от 24 декабря т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, средства, размещенные в банках-банкротах, в банках, находящихся в стадии ликвидации, в банках с временной администрацией и в банках, зарегистрированных в офшорных зонах, не будут учитываться при расчете указанных нормативов.

Кроме того, в случае наличия в банке расчетных документов, не выполненных в срок по его вине, значение нормативов мгновенной и текущей ликвидности будут равняться нулю с момента возникновения этих обязательств.

Новая Методика расчета экономических нормативов регулирования деятельности банков вступит в силу с 1 февраля 2010 года.