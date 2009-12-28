Госдолг Украины увеличился на 2%

Общий размер государственного долга Украины в ноябре 2009 года увеличился на 2% – до 35,871 млрд. долл., или 286,286 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, прямой государственный долг за прошлый месяц увеличился на 2% – до 26,222 млрд. долл., или 209,273 млрд. грн. При этом прямой внешний долг увеличился не существенно, а рост прямого внутреннего долга составил 4% – до 10,950 млрд. долл., или 87,389 млрд. грн.

Размер гарантированного государственного долга в ноябре т.г. увеличился на 1,2% – до 9,650 млрд. долл., или 77,013 млрд. грн. При этом гарантированный внутренний долг увеличился на 2% – до 1,621 млрд. долл., или 12,935 млрд. грн., внутренний гарантированный долг – на 1%, до 8,029 млрд. долл., или 64,078 млрд. грн.