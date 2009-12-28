Межбанк: доллар продолжает находиться ниже 8 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9520/7,9690 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9660/7,9755 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 7,9645/7,9715 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9650 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2694 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2686/0,2690 грн./рубль. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2687/0,2691 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,6675 рублей за доллар (-0,0125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4355/1,4410 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4365/11,4635 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,4655/11,4815 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли текущего максимума – 11,4745/11,4875 грн./евро.