НБУ сможет быстрее реагировать на ухудшение состояния банков

Изменения в методике расчета нормативов ликвидности банков позволят НБУ быстрее реагировать на ухудшение их финансового состояния.

Такую точку зрения в комментарии УНИАН высказал аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

Кроме того, по его мнению, данные изменения будут способствовать более адекватному отображению уровня достаточности регулятивного капитала и ликвидности коммерческих банков.

В то же время, подчеркнул аналитик, суммы средств, размещенных в банках-банкротах, в банках, находящихся в стадии ликвидации, в банках с временной администрацией и зарегистрированных в оффшорных зонах, являются незначительными. Поэтому указанные изменения в методике не приведут к существенному снижению норматива мгновенной ликвидности коммерческих банков, считает Я.СТЕЦИК.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины изменил методику расчета нормативов мгновенной (Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) ликвидности коммерческих банков.

Соответствующие изменения внесены постановлением Нацбанка №764 от 24 декабря т.г.

Согласно документу, средства, размещенные в банках-банкротах, в банках, находящихся в стадии ликвидации, в банках с временной администрацией и в банках, зарегистрированных в офшорных зонах, не будут учитываться при расчете указанных нормативов.

Кроме того, в случае наличия в банке расчетных документов, не выполненных в срок по его вине, значение нормативов мгновенной и текущей ликвидности будут равняться нулю с момента возникновения этих обязательств.

Новая Методика расчета экономических нормативов регулирования деятельности банков вступит в силу с 1 февраля 2010 года.