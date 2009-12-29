СП: Инфляция в Украине по итогам года составит 13-14%

Украина завершит год с уровнем инфляции приблизительно 13-14%. Такой прогноз дал вчера в интервью журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины Александр ШЛАПАК.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам А.ШЛАПАКА, подытоживая год, можно говорить, что инфляционный показатель фактически будет совпадать с теми прогнозами, которые специалисты Секретариата Президента делали в начале 2009 года.

Говоря о возможном уровне инфляции на следующий год, А.ШЛАПАК отметил, что, согласно прогнозам, он также должен составить около 14-15%. «Дай Бог, чтобы мы следующий год получили инфляцию на уровне 14-15%», – отметил он, добавив, что, очевидно, Украине в 2010 году не удастся удержать инфляцию в однозначном показателе.

Кроме того, А.ШЛАПАК выразил убеждение, что, очевидно, в следующем году мы будем вынуждены пойти на либерализацию цен в газовом, энергетическом и коммунальном секторах. Очевидно, отметил он, удерживать тарифы на, в частности тепло- и водоснабжение лишь в столице на уровне 40% себестоимости, дальше нельзя. «Это абсурд. Рано или поздно нужно кончать. Мы долго так не удержимся», – сказал А.ШЛАПАК. Он, в частности, напомнил, что только Киев в 2009 году задолжал НАК «Нафтогаз Украины» 2 миллиарда гривен.

А.ШЛАПАК отметил, что либерализация тарифов в упомянутых секторах, похоже, приведет к всплеску инфляции. Однако если власти поставят себе четкую цель удержать этот показатель на уровне 14-15%, так это реально, добавил он.