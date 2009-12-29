GTA: Страны G-20 не выполнили обещаний по борьбе с кризисом

Независимая мониторинговая компания Global Trade Alert (GTA) опубликовала на своем сайте результаты более 400 исследований, призванных проанализировать антикризисные меры стран "Большой двадцатки", сообщает k2kapital.

После проделанной работы, экономисты пришли к выводу, что "Двадцатка" не сдержала своего главного обещания - воздержаться от создания барьеров для торговли и инвестиций, которое было прописано в декларации о совместной борьбе с кризисом, принятой чуть более года назад.

С тех пор страны G-20 ввели 184 протекционистские меры, посчитали в GTA. Всего в мире за год введено 257 таких мер, еще 56 можно трактовать как нарушающие интересы стран-партнеров. Еще 188 мер уже запланированы на 2010 г. Мер, способствовавших либерализации торговли, принято в шесть раз меньше, сообщает GTA.

Но инструменты торговых войн — нетарифные ограничения, санитарные меры, запрет импорта — применялись лишь в 10% случаев, повышение тарифов — в 14% (см. график). Более 50% всех дискриминационных мер — господдержка местных производителей и защита торговли (антидемпинговые и компенсационные пошлины). Среди запланированных мер госвливаний уже нет, в 2010 г. почти 60% протекционизма будет состоять из защитных мер.

Главный протекционист в мире — ЕС (90 барьерных мер), а среди стран — Россия (37), за ней — Аргентина (21). Главная жертва протекционизма — Китай: для защиты от него страны приняли 146 мер. Наиболее пострадавшие секторы — металлургия и химия: каждая третья мера против них.

Повышение Россией пошлин коснулось около 7% импорта, для 2% импорта пошлины были снижены, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, часть защитных мер не сработала, часть помогла поддержать производство. Ее заместитель Андрей Слепнев знает, что против российских экспортеров действуют 96 мер, из-за чего Россия с 2009 г. недосчиталась $2 млрд — менее 1% экспорта.