Эксперт: гривня пока не собирается дешеветь

Итоги торгов понедельника нельзя расценивать как разворот ситуации на межбанковском валютном рынке.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в понедельник, 28 декабря т.г., произошло первое статистически значимое удешевление гривни с 8 декабря. Украинская валюта в этот день подешевела к доллару на 0,1%, сообщил экономист.

Тем не менее, подчеркнул А.БЛИНОВ, котировки все еще находятся вплотную к курсу интервенций Нацбанка, который в понедельник составил 7,9650 грн./долл. «Корректировка рыночных курсов отражает тот факт, что надежды покупателей валюты на дальнейшее укрепление курса интервенций НБУ не оправдались», - считает он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9520/7,9690 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9660/7,9755 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 7,9645/7,9715 грн./долл.