Morgan Stanley пересмотрит план оплаты бонусов
Топ-менеджеры получат до четверти выплат
Morgan Stanley планирует произвести пересмотр планов оплаты труда для руководителей, откладывая большую часть их компенсации на долгосрочные выплаты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает k2kapital.
Топ-менеджеры банка смогут получить до четверти своих бонусов за 2009 г. в виде наличных, остальное - акциями, в зависимости от результатов компании, сообщил один из источников. Комитет Morgan Stanley по компенсациям собирался несколько раз в течение последних нескольких недель для обсуждения различных планов выплат бонусов. Рассматривалась, в частности, возможность возврата руководителями до 65% и более от размера их компенсации в случае будущих потерь банка.
Кроме того, около 20% от общей суммы компенсаций будет выплачено на основании цены акций Morgan и ее сравнения с ценами на акции конкурентов. Эта часть также будет основана на коэффициенте ROE (Прибыль на акционерный капитал) за трехлетний период. Morgan Stanley изменит и порядок выплаты бонусов трейдерам - они будут зависеть от того, насколько рискованная стратегия ими применялась. Банк планирует сделать окончательные решения по этим вопросам уже в следующем месяце.
Общий объем компенсаций в Morgan в 2009 г. прогнозируются в размере $14 млрд., что меньше, чем $20 млрд. в Goldman Sachs, однако, в отличие от последнего, ожидающего прибыль в $1,1 млрд. по итогам года, Morgan Stanley может потерпеть в текущем году убытки.