Херсонская область на грани бюджетного дефолта

Херсонская область стоит на пороге бюджетного дефолта.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил херсонский губернатор Борис СИЛЕНКОВ 28 декабря во время телевизионного обращения к жителям области.

"Мы стоим на пороге бюджетного дефолта, - сказал он. - И это в условиях, когда Херсонская область заканчивает 2009 год с наилучшими показателями социально-экономического развития и входит в 2010 год стабильно работающим регионом, имея один из наилучших в Украине показателей промышленного производства: снижение промпроизводства в области в пределах 7% при 26% в целом по Украине; входит в четверку лучших по развитию агропромышленного комплекса областей – с темпами к предыдущему году 102,7%, имеет самый низкий уровень безработицы».

Б.СИЛЕНКОВ сообщил, что в Херсонский области государственная налоговая администрация собрала 38 млн. грн. налогов за январь-февраль 2010 года.

При этом, по его словам, «есть одна проблема, которая будет стоять перед нами, перед херсонцами, в начале 2010 года – это январь месяц. И при отсутствии, а я в этом убежден, средств государственной субвенциии, а последние три месяца показали, что они (Кабинет министров Украины - УНИАН) не обязательны в выполнении своих функций, мы можем опять с вами возвратиться в 2004 год, когда задерживались заработные платы, когда не выплачивались своевременно пенсии».

В то же время Б.СИЛЕНКОВ заявил, что выплатить зарплату бюджетникам позволили средства перевыполнения бюджета области. По словам губернатора, он предвидел развитие финансовой ситуации в конце года, поэтому большинство платежей по защищенным статьям были проведены до начала бюджетного кризиса в области.