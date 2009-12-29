Херсонская область на грани бюджетного дефолта
Заявляет губернатор Силенков
Херсонская область стоит на пороге бюджетного дефолта.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил херсонский губернатор Борис СИЛЕНКОВ 28 декабря во время телевизионного обращения к жителям области.
"Мы стоим на пороге бюджетного дефолта, - сказал он. - И это в условиях, когда Херсонская область заканчивает 2009 год с наилучшими показателями социально-экономического развития и входит в 2010 год стабильно работающим регионом, имея один из наилучших в Украине показателей промышленного производства: снижение промпроизводства в области в пределах 7% при 26% в целом по Украине; входит в четверку лучших по развитию агропромышленного комплекса областей – с темпами к предыдущему году 102,7%, имеет самый низкий уровень безработицы».
Б.СИЛЕНКОВ сообщил, что в Херсонский области государственная налоговая администрация собрала 38 млн. грн. налогов за январь-февраль 2010 года.
При этом, по его словам, «есть одна проблема, которая будет стоять перед нами, перед херсонцами, в начале 2010 года – это январь месяц. И при отсутствии, а я в этом убежден, средств государственной субвенциии, а последние три месяца показали, что они (Кабинет министров Украины - УНИАН) не обязательны в выполнении своих функций, мы можем опять с вами возвратиться в 2004 год, когда задерживались заработные платы, когда не выплачивались своевременно пенсии».
В то же время Б.СИЛЕНКОВ заявил, что выплатить зарплату бюджетникам позволили средства перевыполнения бюджета области. По словам губернатора, он предвидел развитие финансовой ситуации в конце года, поэтому большинство платежей по защищенным статьям были проведены до начала бюджетного кризиса в области.