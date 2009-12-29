Курс доллара в комбанках не изменился – 7,94/7,99 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., продают – по 7,99 грн./долл., курс не изменился, по сравнению с 28 декабря.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 28 декабря, и сегодня составляет 11,43 грн./евро, продажи – не изменился – 11,55 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,49 грн./евро, по продаже – в пределах 11,52-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 28 декабря, повысился на 1,1% и составляет в среднем 0,2595 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2706 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,96 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс повысился на 0,3% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5%, по сравнению с 28 декабря, и сегодня составляет 11,44 грн./евро, продажи – не изменился – 11,57 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,35-11,49 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 28 декабря, повысился на 1,5% и сегодня составляет 0,2599 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2718 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2530-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 11,35/11,55 грн., рубль – 0,2610/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,01 грн., евро – 11,35/11,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/7,99 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2620/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 29 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,965, к евро – 11,473583, к российскому рублю – 0,26913.