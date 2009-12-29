Умер глава КРУ Сивульский

Сегодня ночью умер председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Украины Николай СИВУЛЬСКИЙ. Об этом УНИАН сообщил зам.председателя ГлавКРУ Виктор СКИРТА.

В.СКИРТА не уточнил причину смерти и других деталей.

По имеющейся у агентства неофициальной информации СИВУЛЬСКИЙ болел.

Справка УНИАН. Николай СИВУЛЬСКИЙ родился в Тернопольской обл. В 1973 году закончил Тернопольский финансово-экономический институт. Доктор экономических наук (1990), профессор. С 1992 года – первый заместитель председателя правления Национального банка Украины. Затем – первый заместитель министра финансов.

Был заместителем председателя Агентства международного сотрудничества и инвестиций, советником премьер-министра.

В 1997-1998 годах – президент «Украинского газоресурсного консорциума». На парламентских выборах 1998 года получил депутатский мандат по списку партии «Громада» (№77).

17 сентября 1998 г. на должности гендиректора «Украинского газоресурсного консорциума» был арестован генпрокуратурой по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой значительный ущерб. Ему инкриминировали противозаконное перечисление на счета ЕЭСУ 10,440 млн. грн., переведенных со счета АО «Укргазпром». Через месяц освобожден.

В 2000 году Николай Иванович был повторно арестован. В этот раз его обвиняли в разворовывании коллективного имущества «Украинского газоресурсного консорциума» в особо крупных размерах. После десятимесячного пребывания под стражей Н.СИВУЛЬСКОГО отпустили. С тех пор он пребывал на подписке о невыезде. В начале 2005 г. уголовное дело против него было закрыто.

С января 2000 по январь 2001 гг. возглавлял службу вице-премьера по вопросам ТЭК Юлии ТИМОШЕНКО.

С марта по сентябрь 2005 г руководил Главным контрольно-ревизионным управлением Украины. Ушел в отставку с роспуском первого правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

В 2006 и 2007 гг. становится народным депутатом Украины (V и VI созывов) по списку БЮТ. Член ВО "Батьківщина".

В декабре 2007-го Кабмин Ю.ТИМОШЕНКО снова назначил Н.СИВУЛЬСКОГО руководителем ГлавКРУ.

29 мая 2008 г. Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Н.СИВУЛЬСКОГО в связи с совмещением им должности в исполнительной власти.

Женат, имеет двоих дочерей и сына.

В 2008 году в «ТОП-100» самых влиятельных украинцев, которых определил журнал «Корреспондент», Н.СИВУЛЬСКИЙ занял 78-е место.

По данным сайта «Версии», Н.СИВУЛЬСКИЙ причастен к следующим структурам:

– ООО «Ирша-Гранит» (разработка карьеров);

– «Инжиком-ПМ»;

– ООО «Взаємодія»;

– СП «ВОлхонтет»;

– «Спецсервис-Украина»;

– юридическая фирма «Леда».