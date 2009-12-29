Межбанк открылся ростом котировок по доллару

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9735/7,9865 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2664/0,2669 грн./долл., котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5015/11,5230 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4425/1,4427 долл./евро (понедельник - 1,4384/1,4386 долл./евро).

В понедельник, 28 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9650 грн./долл.