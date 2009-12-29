Тимошенко назвала основные причины кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе итоговой пресс-конференции назвала основные причины экономического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, первым фактором кризиса стало то, что Украина в течение 18 лет независимости не успела осуществить структурные реформы в экономике.

Это стало причиной того, что во время кризиса «экономика держалась на нескольких крупных предприятиях».

Еще одним кризисным фактором стало то, что эти предприятия не были переоборудованы в соответствии с новыми достижениями, а работали на старом оборудовании, которое оставалось с тех времен, когда эти предприятия были приватизированы.

Третий фактор кризиса в Украине, по мнению премьер-министра, - «сверхслабая банковская система». Это привело к тому, что в стране для экономики не было кредитных ресурсов, а если и были кредиты, то их стоимость была самой высокой в мире.

«Страна была введена в спланированный финансовый голод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Среди причин такого голода она назвала политику Национального банка Украины, который выдавал рефинансирование по высоким ставкам, а выданные средства банками использовались не для кредитования экономики, а шли на валютный рынок, следствием чего стало падение национальной валюты на 64,3%.

По словам премьер-министра, это самый большой уровень падения курса национальной валюты в мире. Так, в Польше курс нацвалюты снизился на 36%, в Беларуси – на 35%, в России – на 3%.

И последней причиной кризиса в Украине Ю.ТИМОШЕНКО назвала «глубинный политический кризис».