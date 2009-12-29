Президент отсрочил три противокоррупционных закона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции".

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 23 декабря.

Законом предусмотрено внесение изменений в пункт I раздела VIII «Заключительные положения» Закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», статью 28 Закона «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», раздел II Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения» о перенесении даты вступления в силу данных законов на 1 апреля 2010 года.