Евро растет к доллару на торгах в Европе

Евро и высокодоходные валюты растут к доллару на неактивных европейских торгах во вторник благодаря повышению склонности к риску на фоне подъема на рынках акций. сообщает Рейтер.

Общеевропейский индекс "голубых фишек" во вторник днем демонстрирует рост на уровне 0,45 процента, что аналитики объясняют приподнятым настроением на рынке перед новогодними праздниками. Рост рынков акций оказывает поддержку высокодоходным валютам, таким как австралийский доллар.

"Поскольку сегодня совсем мало новостей, и в торгах принимает участие немного людей, рынок вернулся к знакомому состоянию, торгуя на фоне повышения склонности к риску, что подталкивает вверх евро и высокодоходные валюты", - сказал Кристиан Лоуренс из RBC Capital Markets.

К иене доллар держался вблизи двухмесячного максимума благодаря ожиданиям скорого восстановления экономики США, которые привели к повышению доходности американских гособлигаций.

Согласно данным, опубликованным накануне, спекулянты впервые с мая этого года заняли длинные позиции в долларе, тогда как на протяжении 32 недель преобладал объем коротких долларовых позиций.

"Все, что может указать на более скорое, чем ожидалось, повышение ставок Федеральной резервной системой, поддержит доллар. В последнее время ФРС не демонстрировала подобные намерения, но выходила сильная статистика из США", - сказал Йохан Явеус из SEB.

К 15.20 МСК евро вырос на 0,48 процента до $1,4445, восстанавливаясь с достигнутого на прошлой неделе минимума трех с половиной месяцев на отметке $1,4218.

Австралийский доллар подскочил на 1,15 процента до $0,8972.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, упал на 0,31 процента до 77,390 пункта.