Казахстан займет у ВБ 1 млрд. долларов

Казахстан может занять у Всемирного банка (ВБ) 1 миллиард долларов для покрытия дефицита госбюджета на 2010 год, а также может отложить выпуск первых за десятилетие евробондов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявления министра экономики и бюджетного планирования республики.

Согласно прогнозам правительства, дефицит бюджета в следующем году составит 721 миллиард тенге (4,9 миллиарда долларов), что равняется 4,1% ВВП. Для покрытия дефицита правительство намерено занять на внутреннем рынке 4,4 миллиарда долларов и попытается получить оставшуюся часть от международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, сообщил Bloomberg министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Бахыт Султанов.

При этом объемы ликвидности, которые правительство намерено привлечь за рубежом, будут зависеть от реакции национальных инвесторов. Султанов также отметил, что еще слишком рано обсуждать выпуск евробондов, учитывая высокую стоимость заимствований на международном рынке а также продолжающуюся реструктуризацию долгов казахстанского банковского сектора на сумму 20 миллиардов долларов.

Ранее в декабре министерство финансов сообщило о намерении привлечь около 500 миллионов долларов в ходе эмиссии евробондов в следующем году. В понедельник также стало известно, что по итогам 2009 года Казахстан выходит на положительный рост ВВП - от 0,5% до 1%. Об этом заявил на пресс-конференции в Астане премьер-министр республики Карим Масимов. Предварительно по итогам года инфляция составит 6,3%, что является самым низким показателем за последние 10 лет, безработица не превысит 6,3-6,5%, отметил премьер.

Казахстан, первым из стран СНГ столкнувшийся с мировым финансовым кризисом, направил на преодоление негативных явлений в экономике 10 миллиардов долларов из средств Национального фонда. В итоге удалось замедлить темпы падения экономики, и рост ВВП Казахстана уже в третьем квартале 2009 года по сравнению со вторым составил более 1,5%. По итогам трех кварталов 2009 года Минэкономики республики констатировало наметившуюся тенденцию стабилизации и прогнозировало к концу 2009 года рост ВВП в 0,1% по сравнению с 2008 годом, сообщает РИА Новости.