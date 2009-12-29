Кабмин не превысил запланированный уровень госдолга

Правительство в 2009 году не вышло за пределы запланированного уровня внешних заимствований государства.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила во время итоговой пресс-конференции, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в 2009 году дефицит государственного бюджета был утвержден на уровне 2,96% ВВП. Глава правительства отметила, что такой уровень в условиях кризиса по сравнению с другими странами мира является минимальным: так, дефицит бюджета в США составляет 12,5% ВВП, Великобритании – 11,6% ВВП, Японии – 10,5% ВВП, России – 7,7% ВВП.

"Ожидаемый уровень дефицита государственного бюджета Украины за 2009 год, которая вследствие 18-летней бездеятельности предыдущих правительств имеет самую слабую структуру экономики, сегодня держится в пределах 3% ВВП. Финансовые ресурсы, которые привлекались на покрытие дефицита бюджета, направлялись в Стабилизационный фонд, который используется только на реальный сектор экономики", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что на 2010 год дефицит госбюджета запланирован в пределах 3,97% ВВП, тогда как другие страны мира формируют свои бюджеты с дефицитом 10-12% ВВП.

Как отметила премьер-министр, безосновательными являются все упреки в адрес правительства относительно чрезмерных внешних заимствований: "Каждая страна под покрытие дефицита бюджета делает внешние заимствования. Как следствие, безусловно, государственный долг образуется, но в прогнозируемых границах. И мы не выходим за цивилизованные границы государственного долга".

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на то, что внешние заимствования Украины значительно ниже нормы, которая допускается в других странах мира. "Поэтому абсолютно никакой системы заимствований, за что сегодня критикуют правительство, нет", - заявила премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что предыдущие правительства так построили политику внешних заимствований, что на кризисный 2009 год пришлась рекордная сумма возвращения заимствований. "В 2009 году нам нужно было вернуть 31,3 млрд. грн. прямого долга без обслуживания, а если с обслуживанием долга (с процентами), то эта цифра составляет 50,6 млрд. грн., из которых 71% - это заимствования, взятые другими правительствами", - сказала она. Глава правительства подчеркнула, что такого уровня возвращения внешнего долга не было за все предыдущие годы. "Мы не накапливали долги в этом году, а мы их возвращали, и возвращали, сокращая все возможные выплаты", - заявила глава правительства.

По ее словам, значительную часть внешних заимствований осуществил Национальный банк Украины, а не правительство. "Правительство Украины позаимствовало ровно столько, сколько прописано государственным бюджетом Украины. И мы будем в этих параметрах держаться, и это далеко не угрожающий долг, а он является наименьшим среди всех европейских цивилизованных стран", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, общий размер государственного долга Украины в ноябре 2009 года увеличился на 2% – до 35,871 млрд. долл., или 286,286 млрд. грн.