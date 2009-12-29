Банк «Надра» с 29 декабря возобновляет платежи клиентам

Банк «Надра» с 29 декабря 2009 года возобновляет клиентские платежи по ряду операций.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

Напомним, в связи с формированием реестра вкладчиков для перевода в другое финансовое учреждение банк «Надра» 24 декабря т.г. приостановил выплаты по текущим и депозитным счетам клиентов.

«Однако, учитывая социальную необходимость поддержки вкладчиков, с 29 декабря банк «Надра» возобновляет выплаты по текущим и депозитным счетам согласно решению комитета по рассмотрению жалоб граждан в следующих случаях: рождение ребенка, смерть близких, необходимость медицинского лечения, а также если вкладчикам более 70 лет. Таким образом, все запланированные на декабрь 2009 года выплаты по решению комитета будут осуществлены», – говорится в сообщении банка.

В интересах клиентов также возобновляются банковские операции по выплате социальных начислений (помощь по безработице, по уходу за ребенком и т. д.), а также безналичное погашение кредитной задолженности клиентов перед банком.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря т.г. Кабинет Министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн. По итогам 9 месяцев 2009 года банк «Надра» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

По состоянию на 1 июля 2009 года крупнейшими акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.