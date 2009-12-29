Соотношение госдолга и ВВП на уровне 31,4% остается умеренным

Соотношение государственного долга Украины и ВВП на уровне 31,4% остается достаточно умеренным.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками «ИНГ Банка Украина».

Напомним, общий размер государственного долга Украины в ноябре 2009 года увеличился на 2% – до 35,871 млрд. долл., или 286,286 млрд. грн.

«Рост государственного долга, наряду с небольшим снижением ВВП, привел к увеличению коэффициента долг/ВВП до 31,4%, что пока еще ниже среднего показателя европейских стран с развивающейся экономикой», – говорится в обзоре.

В связи с этим аналитики «ИНГ Банка» считают, что указанный уровень роста государственного долга не окажет влияния на стоимость украинских еврооблигаций.

«Мы сохраняем наш прогноз объема государственного долга на уровне 40 млрд. долл. на конец года (34,2% ВВП), поскольку ожидаем довольно умеренного роста

государственного долга в декабре, так как МВФ в текущем году уже не будет

предоставлять Украине кредиты», – резюмируется в обзоре.