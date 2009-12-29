Официальный курс НБУ на 30 декабря

Доллар и евро выросли

Официальный курс НБУ на 30 декабря: 100 USD – 796.8500 грн.; 100 EUR – 1150.0936 грн.; 10 RUR – 2.6696 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 796.8500 (на 29 декабря – 796.5000) 100 EUR – 1150.0936 (на 29 декабря – 1147.3583) 10 RUR – 2.6696 (на 29 декабря – 2.6913)

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