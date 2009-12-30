Золото незначительно подешевело

Золото на торгах во вторник незначительно теряет в цене на фоне позитивных данных по экономике США, которые стимулируют спрос на активы с большим уровнем риска, пишет газета The Wall Street Journal.

В ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже февральский фьючерс на золото подешевел на 0,1% - до 1106,90 доллара за тройскую унцию.

"Мы ожидаем, что основное внимание рынка будет сосредоточено на балансировании покупок и продаж перед окончанием года, при этом поведение трейдеров вряд ли будет агрессивным, - заявил аналитик TheBullionDesk.com Джеймс Мур (James Moore). - Мы также ожидаем, что динамика курса доллара укажет на направление тренда цены на золото на предстоящих торговых сессиях".

На торгах во вторник доллар подешевел к евро на 0,2% - до 1,4413 доллара за евро с 1,4378 доллара за евро днем ранее.

Давление на американскую валюту оказала внутренняя статистика. Так, индекс доверия потребителей к экономике США в декабре увеличился до 52,9 пункта с 50,6 пункта в ноябре, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали рост индекса до 53 пунктов.

Укреплению доллара также не способствовало увеличение индекса цен S&P/Case-Shiller, рассчитываемого на основе статистики об объемах продаж жилья в 20 крупнейших городах США. Индекс в октябре вырос пятый месяц подряд - на 0,4% по сравнению с сентябрем - до 145,36 пункта, при этом рост был отмечен лишь в 11 из 20 отслеживаемых городах.