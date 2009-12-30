Прибыль 30-ти крупнейших банков РФ составила 925 млрд руб

Прибыль 30-ти крупнейших банков России на 1 декабря 2009 г составила 925 млрд 016 млн 789 тыс руб /с учетом финансовых результатов предыдущего года/. В том числе прибыль текущего года равнялась 99 млрд 428 млн 483 тыс руб. Об этом свидетельствует агрегированный балансовый отчет 30-ти крупнейших банков РФ, опубликованный сегодня Центральным банком России, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Совокупные активы 30-ти крупнейших банков на 1 декабря 2009 г достигали 20 трлн 867 млрд 877 млн 596 тыс руб.

Средства 30-ти комбанков на счетах в Центральном банке РФ и в уполномоченных органах других стран на 1 декабря 2009 г составляли 515 млрд 578 млн руб, а на корсчетах в комбанках – 493 млрд 389 млн руб.

Ссудная задолженность 30-ти крупнейших банков на 1 декабря 2009 г равнялась 15,273 трлн руб, а просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам - 727,28 млрд руб. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям, составляли 10,044 трлн руб; кредиты физическим лицам – 2,501 трлн руб; кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные банкам – 1,109 трлн руб.

Вложения в ценные бумаги на 1 декабря 2009 г составили 2,946 трлн руб, в том числе в долговые обязательства – 2,352 трлн руб.

Средства клиентов в 30-ти крупнейших банках составляли 12,422 трлн руб, в том числе средства бюджетов - 15,878 млрд руб, внебюджетных фондов - 23,664 млрд руб, вклады физических лиц - 5,421 трлн руб, депозиты и другие привлеченные средства юридических лиц /кроме банков/ - 4,118 трлн руб.