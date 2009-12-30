"АЛРОСА" в 2009 г. добыла алмазов на 2,244 млрд. долл.

Добыча алмазов в целом по группе "АЛРОСА" в 2009 г. составила $2 млрд. 244,1 млн., реализовано алмазов и бриллиантов на сумму $2 млрд. 187,2 млн. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" ожидается в размере $3 млрд. 182,6 млн. руб. Такие показатели были названы 29 декабря на заседании наблюдательного совета АК "АЛРОСА", состоявшемся в Москве под председательством вице-премьера - министра финансов РФ Алексея Кудрина, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Наблюдательный совет обсудил политику заимствований компании на 2010 г. Совет утвердил предложение правления АК "АЛРОСА" о выпуске рублевых облигаций во 2-м квартале 2010 г общим объемом 44 млрд. руб.

Наблюдательный совет принял решение о прекращении деятельности филиала "АЛРОСА-Поморье" и создании на его базе комплексной геолого-геофизической партии в составе Мирнинской геологоразведочной экспедиции АК "АЛРОСА" - на правах цеха с местом базирования в Архангельске.

Наблюдательный совет рассмотрел также сбытовую политику АК "АЛРОСА" на 2010–2012 гг, развитие проектов компании в Африке.

Cовет избрал заместителем председателя наблюдательного совета АК "АЛРОСА" Александра Ахполова – директора административного департамента Министерства финансов РФ.