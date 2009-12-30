TBIF Financial Services берет под контроль “VAB Банк”
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение...
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «TBIF Financial Services B.V.” (Нидерланды) на концентрацию контрольного пакета ОАО «ВиЭйБи Банк» (Киев).
Об этом говорится в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.
По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября т.г. компания TBIF владела 48,9087% акций указанного кредитно-финансового учреждения.
Кроме того, акционерами "ВиЭйБи Банка" являлись граждане Российской Федерации Сергей МАКСИМОВ (19,9823% - прямое участие, 28,9265 - опосредованное) и Людмила МАКСИМОВА (0,0749% - прямое участие, 19,9823 - опосредованное), украинское ООО «Бауман Трейд» - прямое участие 28,6197%.
Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк (“VAB Банк”) на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.
Активы банка на 1 октября составили 7 млрд. 443 млн. 247 тыс. грн., обязательства – 6 млрд. 694 млн. 617 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов - 6 млрд. 354 млн. 921 тыс. грн., собственный капитал - 748 млн. 630 тыс. грн., уставный капитал - 392 млн. 638 тыс. грн.
Чистый убыток «VAB Банка» в январе-сентябре т.г. составил 142,716 млн. грн. против прибыли 4,053 млн. грн. в январе-сентябре 2008 г.